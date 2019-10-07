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İbb'den yağış açıklaması

1 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte beklenen yağışla ilgili açıklama yaptı.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte beklenen yağışla ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da bugün saat 22.00'den sonra Çatalca ve Silivri gibi batı ilçelerinde yağmur beklendiği kaydedildi. Yağışların gece yarısından (02.00) itibaren il geneline yayılarak fırtına (40-60km/s) eşliğinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli şekilde (30-50kg/m2) düşeceği, havanın Salı günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sonbahar mevsiminin bugünlerinde deniz suyunun sıcak, aralıklarla gelen yağışlı havanın daha soğuk olması nedeniyle kısa süreli kuvvetli yağmurlar yağması; yollarda göllenme, ani sel, taşkın ve su baskınları oluşabiliyor" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin su baskını yaşanacak kritik noktalarda önlem aldığı kaydedildi.

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:43 Kaynak: DHA
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