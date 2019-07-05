İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut oldu
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:32 Kaynak: İHA
Genel Sekreterliği'ne eski Tüpraş
Genel Müdürü Yavuz Erkut
atandı.
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı
görevinden istifa etmişti. Baraçlı'nın istifasının ardından göreve eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı. - İSTANBUL
Ekrem İmamoğlu, "Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz" deyip açıkladı
Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu
İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut atandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi