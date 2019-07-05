Son Dakika Haberleri: İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut oldu
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İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut oldu

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut oldu, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı görevinden istifa etmişti. Baraçlı'nın istifasının ardından göreve eski Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut atandı. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:32 Kaynak: İHA
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