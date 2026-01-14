İBB Meclisi'nde AK Parti'den Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İBB Meclisi'nde AK Parti'den Eleştiriler

14.01.2026 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şeyma Aktaa, İBB'nin deprem, ulaşım ve altyapı konularında yetersiz kaldığını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde konuşan AK Parti'li Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, İstanbul'da deprem, ulaşım ve altyapı gibi önemli konularla ilgili çalışmalar yapılmadığını, algı belediyeciliği yapıldığını söyledi.

İBB Meclisi ocak ayı toplantılarının ikinci oturumu, 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki binada yapıldı.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, siyasetin temel gayesinin, kısıtlı kaynakları sınırsız ihtiyaçlar arasında en verimli ve en adil şekilde bölüştürmek olduğunu söyledi.

Gerçek belediyeciliğin, bir şehri ayakta tutan deprem güvenliği, ulaşım ve su altyapısı gibi "ana kolonları" sağlamlaştırmakla mükellef olduğunu dile getiren Aktaa, şöyle konuştu:

"Ancak bugün İstanbul'da gördüğümüz tablo şudur. Ana kolonları çürümeye terk edilmiş bir binanın,

dış cephesi CHP tarafından cafcaflı renklerle boyanıyor. Bizler içeride risk altındayken, İstanbul'un vitrinleri reklamla parlatılıyor. Bir İstanbullu olarak, trafikte hareket edemiyorum, deprem kapıda ama kentsel dönüşüm yapan bir belediyem yok. Sularım çamurlu ve mikroplu akıyor, İstanbul'un su kaynaklarına bir damla su katma endişesi görülmüyor ama vitrine koyulan hizmetlerle CHP'li yönetim, paramızı ve zamanımızı hiç ediyor."

İBB'yi neden eleştirdiklerini anlatan Aktaa, "Birçok Avrupa ülkesinden daha büyük bütçeye sahip olan İstanbul'umuzun, sizin tarafınızdan sıkıştırıldığı dar vizyonu eleştirdik. Sosyal belediyecilik adı altında yürütülen algı belediyeciliğinizi eleştirdik. Asli görevlerinizin yerine bu işi popülizme dökmenizi eleştirdik. Karşı olduğumuz, seçim öncesi, 'Şunu da yaparım, bunu da yaparım.' deyip seçimden sonra, 'Bunu yapmak mümkün değil, biz hatırlamıyoruz.' diyen siyasetinizi eleştirdik." ifadelerini kullandı.

Aktaa, İstanbul'da otobüslerin yandığını, metroların aksadığını, can güvenliğinin risk altında olduğunu dile getirdi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesine değinen Aktaa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu çok iyi anladık. Çünkü önümüzde bugün bir iddianame vardı. Yıllardır kürsüde sorduğumuz soruların neden cevapsız bırakıldığını bu iddianame ortaya çıktığında tamamen anlamış olduk. En acısı, CHP'nin en çok reklamını yaptığı ilk beş hizmetin bir paravana dönüştüğünü belgeleriyle görmüş olduk. İnsanların ihtiyaçlarını bir menfaat aracına dönüştürdüğünüzü ve reklam vitrini yaptığınızı görmüş olduk. Biz İstanbullunun parasının, sadece CHP'lilerin siyaseti dizayn etmek için kullanıldığını dile getiriyorduk fakat biz bunların bir de şahsi konforlarına harcandığını gördük."

İstanbul'un afişlerle, reklamlarla değil, ahlaklı, liyakatli ve hesap veren bir yönetimle ayakta kalabileceğine işaret eden Aktaa, "Bu şehir bir PR ajansından fazlasını hak ediyor. Gelecek susuz günler, kilitlenmiş trafik, deprem ve hiçbir şey yapmamanız konusunda çok endişeliyiz. Biz de bu kürsüde İstanbul'un hakkını savunmaya devam edeceğiz." dedi.

"Otobüslerimiz biraz yıprandı, eskidi ama bu sene yine 600 otobüs almayı planladık"

Başkanvekili Gümüşdağ ise Avrupa'nın en ucuz kara taşımacılığını yaptıklarını dile getirdi.

Gümüşdağ, 40 tren vagonu aldıklarını, 800 vagon almaları gerektiğini ve bunun planlamasının yapıldığını kaydetti.

Aktaa'nın otobüs konusunda doğru söylediğini anlatan Gümüşdağ, "Otobüslerimiz biraz yıprandı, eskidi ama bu sene yine 600 otobüs almayı planladık. İki ay sürmeden ihalesine çıkıyoruz. O da İstanbul'u bir rahatlatacaktır diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, sosyal yardımlara talebin arttığını savundu.

Kaynak: AA

AK Parti, Ekonomi, Deprem, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde AK Parti'den Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:52
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe’ye geliyor
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe'ye geliyor
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 01:28:25. #7.11#
SON DAKİKA: İBB Meclisi'nde AK Parti'den Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.