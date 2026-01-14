İBB Meclisi'nde Kentsel Dönüşüm Tartışmaları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, kentsel dönüşüm projelerine ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi ocak ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki binada yapıldı.

Mecliste soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi İnci Özeke, kentsel dönüşümün yalnızca binaların yenilenmesi olmadığını, insanların hayatlarının, mahallelerinin ve sosyal bağlarının korunması meselesi olduğunu söyledi.

Özeke, "Eğer bir dönüşüm süreci insanları yerinden ediyor, kiracıları ve dar gelirli vatandaşları barınma kriziyle baş başa bırakıyorsa, orada sosyal adaletten söz edilemez." dedi.

İBB yönetimi tarafından 2019-2025 yılları arasında yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde yerinde dönüşüm oranının yüzde kaç olduğunu ve bu süreçte kaç hak sahibinin aynı mahallede yaşamaya devam edebildiğini soran Özeke, "Aynı dönemde kentsel dönüşüm nedeniyle mahalle veya ilçe dışına taşınmak zorunda kalan hak sahibi ve kiracı sayısı kaçtır? Bu durumun temel gerekçeleri nelerdir? Kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan kiracılara yönelik kalıcı bir sosyal konut, yerinde barınma veya uzun vadeli destek modeli uygulanmış mıdır? Uygulanmadıysa gerekçesi nedir? Bugüne kadar kaç dar gelirli ve emekli vatandaşımıza inşaat maliyetleri kapsamında destek olunmuştur?" ifadelerini kullandı.

Özeke, İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan ancak yeni konutlarına uzun süre kavuşamayan, proje iptali veya gecikmesi nedeniyle mağdur edilen kaç vatandaş bulunduğunu sorarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İBB tarafından bu mağdur vatandaşlara ne gibi yardımlar sağlanmaktadır? İBB'den kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı alan vatandaş sayısı kaçtır? Yardım tutarları hangi kritere göre belirlenmektedir? İstanbul'daki güncel kira bedelleri dikkate alınmakta mıdır? Kira yardımı süresi dolduğu halde dönüşümü tamamlanmayan kaç hane bulunmaktadır? Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu gibi yüksek riskli ilçelerde kaç bina dönüştürülmüş, kaç aile yeni konutuna kavuşmuştur? İBB'nin önümüzdeki dönem için belirlediği yerinde dönüşüm hedef oranı yüzde kaçtır ve bu hedefin hangi ilçelerde, hangi takvimle hayata geçirilmesi planlanmaktadır?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Afet planıyla ilgili soru önergesi

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ercan Döner de İstanbul'un depreme dirençli hale gelmesi için vakit kaybetmeden uygulamaya geçilmesi gerektiğini belirterek, kentin dinamik bir şehir olduğunu ve bir an bile olsa ihmal edilmeyi kaldıramayacağını kaydetti.

Döner, İstanbul'un depreme dirençli hale gelmesi için öncelikli olarak kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılarak eski yapı stokunun ortadan kaldırılması, köprülerin, viyadüklerin, ulaşım akslarının depreme dayanıklı hale getirilmesi, özellikle şehrin altyapısının ivedilikle gözden geçirilmesinin en acil yapılması gereken çalışmalar olduğunu vurguladı.

Ercan Döner, "Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bu konuda bol bol çalıştay yapmaktan, deprem seferberlik ve eylem planı yayınlamaktan icraata vakit bulamamış, İstanbul halkı bu konularda İBB tarafından ihmal edilmiş ve yalnız bırakılmıştır." dedi.

"Afet Bilinci Eğitimi" ile ilgili ne tür çalışmalar yapıldığını ve geçen 6 yılda kaç kişiye bu konuda eğitim verildiğini soran Döner, şunları kaydetti:

"İBB, İstanbul'un kaç mahallesinde kaç arama kurtarma ekibi oluşturmuştur? Mobil uygulamada Afet Bilgi Sistemi sözünüz kapsamında herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Hızlı tarama testi ile güçlendirme önerisi alan binalardan bugüne kadar kaç adet binada maliyetine güçlendirme yapılmıştır? Hızlı Tarama Testi ile riskli tespit edilen binaları tespit ettikten sonra uygulamaya dönük olarak bugüne kadar ne yapılmıştır, bundan sonra ne yapılması planlanmaktadır? İstanbul için seferberlik manifestosunda 30 park alanının depreme duyarlı bir tasarımla ele alınacağı, 3 ay içerisinde de enerji, su, barınma, atık gibi kritik ihtiyaçların hazır hale geleceği vaadiniz uyarınca neler yapılmıştır? Kaç tanesi vadedildiği gibi hazır hale getirildi?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesinin oy birliğiyle başkanlık makamına havalesi kararlaştırıldı.