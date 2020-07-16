İBB Meclisinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü" teklifi kabul edilmedi - Son Dakika

İBB Meclisinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü" teklifi kabul edilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) "Toplumsal Cinsiyet Şube Müdürlüğü" kurulması teklifi, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) "Toplumsal Cinsiyet Şube Müdürlüğü" kurulması teklifi, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.

İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil

İBB Meclisi temmuz ayı üçüncü birleşimi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde devam ediyor.

Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan mecliste, komisyon raporları gündeme geldi.

Gündemin 64. maddesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü", "Sosyal Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü" ve "Çocuk ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü" yeni birimlerin kurulması taleplerine karşı, "Hukuk Komisyonu", "Sosyal Hizmetler", "Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu" ile "Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu"nun müşterek raporu ele alındı.

Komisyon raporu sonrası söz alan CHP'li meclis üyesi Filiz Öztürk Çelik, toplumsal cinsiyet konusunun sadece kadın ve aile olarak tartışılmasını çok yanlış bulduğunu belirterek, toplumsal cinsiyet kavramının İstanbul Sözleşmesi'nin bir gereği olduğunu savundu.

AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili müdürlük kurulmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Tekrar söz alan CHP'li Çelik ise "Muhammed Bey'in bir travma yaşadığı kesin. Çocukluğunda mı yaşadı gençliğinde mi yaşadı bilmiyorum. LGBT ve cinsel eğilimlerle ilgili." ifadelerini kullanması üzerine AK Partili meclis üyeleri masalara vurarak Çelik'in sözlerine tepki gösterdi.

Filiz Öztürk Çelik, tepkiler üzerine, "Kastımı aştıysam çok değerli Hukuk Komisyonu Başkanından özür diliyorum." diye konuştu.

Tartışmaların ardından 64 numaralı rapor oylanarak ısrar kararı olarak kabul edildi. Meclis kararı ile "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü", "Sosyal Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü" ve "Çocuk ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü" kurulmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 20:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisinde 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü' teklifi kabul edilmedi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 02:51:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İBB Meclisinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü" teklifi kabul edilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]