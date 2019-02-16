Son Dakika Haberleri: İbb'nin Yol Bakım Çalışmaları 7/24 Devam Ediyor

İbb'nin Yol Bakım Çalışmaları 7/24 Devam Ediyor

42 dakika önce

*İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, gece devam eden yol bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

İbb'nin Yol Bakım Çalışmaları 7/24 Devam Ediyor, System.String[]
* İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, gece devam eden yol bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

*İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı: "Faaliyetlerimizi 24 saat devam ettiriyoruz."

İSTANBUL DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2 yıl önce başlattığı kış döneminde gece çalışmaları kentin ana arterlerinde devam ediyor. Belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarına kadar "Yerinde Denetim, Sorunların Tespiti ve Yerinde Çözüm Projesi" çerçevesinde temizlik, bakım ve denetim çalışması yapıyor.

İBB'nin çalışmaları kapsamında; çevre düzenlemesi, temizlik yol bakım-onarım çalışmaları, yeşil alan çalışmaları, aydınlatma çalışmaları ve çöp toplama gibi çalışmalar yapıldı. Haftanın her günü yapılan çalışmalar 24 araç, 18 ekip ve 120 personelle devam ediyor.

BARAÇLI, "FAALİYETLERİMİZİ 24 SAAT DEVAM ETTİRİYORUZ"

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da çalışmaları yerinde inceleyerek, " İstanbul'un birçok yerinde gece çalışmaları devam ediyor. Gece çalışmalarının nedeni, gündüz oluşan trafiğe mani olmamak. Bizler bu çalışmalara devam ederken İstanbul'un birçok noktasında ekip arkadaşlarımız aktif olarak sahadalar. Bizler de gece çalışmalarının hem denetimini yapabilmek hem arkadaşlarımızla beraber olmak adına çalışmaların, sahanın içinde bulunuyoruz. Burada beklenen değer, vatandaşlarımızın şikayetlerini ortadan kaldırabilecek, tedbirleri alabilmek. İstanbul'da yaşam 365 gün 24 saat devam ediyor. Bizim Alo 153 Beyaz Masa ekiplerimiz zaten aktif olarak sahadalar. Halkla ilişkiler ekibimizle beraber problemleri önleyici tedbirler alıyorlar. Bizler bu faaliyetlerimizi 24 saat devam ettiriyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:32 Kaynak: DHA

İstanbul, Hayri Baraçlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Anket Sorusuna Dikkat Çeken Cevap: Yüzümde Saklı Kaşıkçı Cinayetinde "Çiğ Et" Muamması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 10:14:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İbb'nin Yol Bakım Çalışmaları 7/24 Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]