İBB Şehir Tiyatroları'ndan Çocuklara Sömestr Etkinliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, sömestr tatilinde, pazartesi günleri de çocuklar için perdelerini açacak.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, tatil süresince yerli ve yabancı yazarların farklı yaş gruplarına hitap eden eserleri çocuklarla buluşacak.

Tatil boyunca, "Merhaba Çocuk", "Benim Küçük Yıldızım", "Masal", "Fındıkkıran", "Rüya", "Çöpsüz Dünya", "Bir Gece Masalı", "Sesler Ülkesi" ve "Sevdalı Bulut" eserleri izlenebilecek.

Oyun programına ek olarak 19 ve 26 Ocak'ta da birbirinden eğlenceli oyunlar çocuk izleyicilerin beğenisine sunulacak.