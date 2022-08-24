İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 19,21 ORANINDA ZAM -1 - Son Dakika
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İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 19,21 ORANINDA ZAM -1

24.08.2022 21:53

İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.

İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.

UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Ağustos ayı toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda Galataport - Beyazıt/ Sultanahmet arasında özel raylı sistem seferi düzenlenmesi ile okul ve personel servisi ücret tarifesi görüşüldü. Toplantıda alınan karara göre okul ve personel servisi ücret tarifelerine yüzde 19,21 oranında zam yapıldı.

KİLOMETREYE GÖRE YENİ ÜCRETLER

Yeni tarifeye göre ücretler kilometreye göre şöyle oldu;

0-1 km 554 liradan 660 liraya, 1-3 km 608 liradan 725 liraya, 3-5 km 658 liradan 784 liraya, 5-7 km 685 liradan 817 liraya, 7-9 km722 liradan 861 liraya, 9-11 km 836 liradan 997 liraya, 11-13 km 963 liradan1.148 liraya, 13-15 km 1.012 liradan 1.206 liraya, 15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya, 15-17 km 1.091 liradan 1.301 liraya, 17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya, 17-19 km 1.154 liradan 1.376 liraya, 19-21 km 1.229 liradan1.465 liraya, 19-21 km 1.229 liradan 1.465 liraya, 21-23 km 1.280 liradan1.526,00, 23-25 km 1.330 liradan\t1.585 liraya yükseldi. 25 km'yi aşan km için belirlenen 11,62 lira olan ücret 13,85 lira olarak belirlendi.

YORUMLAR
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İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler... İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler... İSTANBUL-İSTANBULDA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 19,21 ORANINDA ZAM -1 İSTANBUL-İSTANBULDA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 19,21 ORANINDA ZAM -1
Kaynak: DHA

istanbul büyükşehir belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Kadir Topbaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 19,21 ORANINDA ZAM -1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 19,21 ORANINDA ZAM -1 - Son Dakika
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