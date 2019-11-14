Son Dakika Haberleri: İBB zabıtasından seyyar satıcılara biber gazlı müdahale
Son Dakika 3. Sayfa İBB zabıtasından seyyar satıcılara biber gazlı müdahale - Son Dakika

İBB zabıtasından seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

6 saat önce

Kartal Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik çalışma yapan İBB zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında gerginlik yaşandı.

İBB zabıtasından seyyar satıcılara biber gazlı müdahale, System.String[]

Kartal Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik çalışma yapan İBB zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine zabıtalar biber gazı sıkınca vatandaşlar da etkilendi. Bir seyyar satıcı yere düşerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kartal Meydanında seyyar satıcılar yönelik uygulama yapan İBB zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine zabıta ekipleri biber gazı kullandı. Bu sırada bir seyyar satıcı yere düştü. Bazı vatandaşlar da biber gazından etkilendi. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı .Görüntülerde zabıta biber gazı sıkıp seyyar satıcıları iterken, arbede yaşanıyor. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal, Zabıta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:51 Kaynak: İHA
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