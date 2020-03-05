İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne "Sıfır Atık Bilgilendirme Alanı" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 'Sıfır Atık Bilgilendirme Alanı' açıldı - Son Dakika

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne "Sıfır Atık Bilgilendirme Alanı" açıldı

6 saat önce

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne "Sıfır Atık Bilgilendirme Alanı" açıldı.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne "Sıfır Atık Bilgilendirme Alanı" açıldı.

Açılışa, İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, kamu kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Belediye Başkanı Süleyman Acar, Sıfır Atık Projesi'nin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti.

"Bizi en çok sevindiren küçük öğrencilerimizin ve gençlerimizin bu projeye sahip çıkması" diyen Acar, şunları kaydetti:

"Bu sebeple özellikle siz öğrencilerimize ve projeye destek çıkan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Kızılcahamam Sıfır Atıkta pilot bölge olduğu için ilçemiz gerçekten çok büyük bir önem arz ediyor. Hem Devlet büyüklerimiz hem de Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi bu projeyi sahiplenerek Kızılcahamam'ı pilot ilçe seçtiler. İnşallah ilçemize bu projenin daha fazla değer katacağını düşünüyorum. Hem de Sıfır atık sadece, Türkiye'de değil dünyada hedeflenen bir proje. Dolayısıyla Kızılcahamam olarak Sıfır Atıkta önemli bir yerde olmak bizleri gururlandırıyor."

İlçe Kaymakamı Can Aksoy, konuşmasında, "Değerli arkadaşlar bizler de Sıfır Atık Projesiyle alakalı zaman zaman etkinliklerde sizlerle aynı heyacanı yaşıyoruz. Bu noktada tabi bu farkındalık hepimiz için oluşuyor. Alışkanlıklarımızı değiştirerek çöp kabul ettiğimiz fakat dünyada gelişen devletlerin bu sayede bir adım ileriye gittikleri konuyu artık atık olarak kabul ediyoruz. İnşallah Biz Türkiye'ye örnek olan bir ilçe olacağız." dedi.


Etkinlik kapsamında "En Temiz" sınıf seçildi ve Sıfır Atık ile ilgili kompozisyon yarışmasında derece alan öğrenciler ödüllendirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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