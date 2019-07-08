Son Dakika Haberleri: İbrahim Akdağ: "Takımda kalma kararını en erken alan futbolculardan biriyim"
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İbrahim Akdağ: "Takımda kalma kararını en erken alan futbolculardan biriyim"

12 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu İbrahim Akdağ, takımdaki geleceğine yönelik "Ben kulüp başkanının iyi niyeti ve bu şehrin bunları hak edeceğini düşünerek takımda kalma kararını en erken alan futbolculardan biriyim. Sırf başkanın tutumu yüzünden çünkü beni burada kalmaya mecbur bıraktı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu İbrahim Akdağ, takımdaki geleceğine yönelik "Ben kulüp başkanının iyi niyeti ve bu şehrin bunları hak edeceğini düşünerek takımda kalma kararını en erken alan futbolculardan biriyim. Sırf başkanın tutumu yüzünden çünkü beni burada kalmaya mecbur bıraktı." dedi.
İbrahim Akdağ: Takımda kalma kararını en erken alan futbolculardan biriyim
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:28 Kaynak: AA
İbrahim Akdağ, Spor
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