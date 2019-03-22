İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Dinçer'den Milli Eğitim Müdürü Tekin'e Ziyaret
1 saat önce
İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti.
İbrahim Çeçen
Vakfı Müdürü Meral Dinçer, Ağrı
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
'i ziyaret etti.
İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, İbrahim Çeçen Vakfı İl Temsilcisi Güven Karakaya
ile birlikte Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, ziyaretten dolayı Dinçer'e ve Karakaya'ya teşekkür etti. Yeni görevinden başarı dileklerinde bulunan Dinçer, misafirperverliğinden dolayı Tekin'e teşekkür etti. Ziyarette, eğitime yönelik ortak projelerin yürütülmesi kararlaştırıldı. - AĞRI
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:28 Kaynak: İHA
CHP'li Belediye Başkan Adayı, Sokak Sokak Gezip Başörtüsü Dağıttı
Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar
Emekli Maaşlarına 269 Lira Ek Ödeme Gündemde
Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar