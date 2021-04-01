İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı - Son Dakika

İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı

01.04.2021 07:27

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin dün akşam ekrana gelen bölümünde duygusal bir veda sahnesi yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Mehdi karakteri vurularak öldü. Dizinin ardından Çelikkol ve partneri Demet Özdemir sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptı.

Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk'ün yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 31 Mart Çarşamba ekrana gelen 37. yeni bölümüne Mehdi'nin ölümü damga vurdu.

MEHDİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Dizide mafyaya bulaşan Mehdi, aşık olduğu Zeynep ve çocuğunun kaçırılmasıyla adeta yıkıldı. Mafyanın elinden Zeynep'i kurtarmak isteyen Mehdi, adamların kurşunlarının hedefi oldu. Defalarca kez vurulan Mehdi, Zeynep'in gözleri önünde yaşamını yitirdi.

İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı

"ZEYNEP'İN HİKAYESİ TAMAMLANSIN DİYE MEHDİ'NİN HİKAYESİ SON BULDU"

37 bölümdür dizide başrol oynayan İbrahim Çelikkol ise ölüm sahnesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Hoşça kal Mehdi Usta. Hayalleri yarım kalmış herkese ithafen...Ve Canım partnerim Demet Özdemir. Bu bir son değil, yol uzun yeniden karşılaşacağımıza eminim. Tüm oyun arkadaşlarım, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

Yapımcımız Onur Güvenatam, yönetmenimiz Çağrı Bayrak başta olmak üzere aramızdan ayrılan, katılan, ilk günden beri aynı yolda yürüdüğüm tüm çalışma arkadaşlarım, iyi ki varsınız, hepinizin tek tek emeklerine sağlık. Ve elbette bugüne kadar bizi destekleyen izleyicimize... Zeynep'in hikayesi tamamlanabilsin diye Mehdi'nin hikayesi burada son buldu. Ben de artık ekran karşısında Zeynep'in yolculuğuna izleyici olarak eşlik edeceğim. Hoşça kalın..." dedi.

İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı

"NE GÜZEL ADAMSIN, İYİ Kİ TANIDIM SENİ"

Dizide Çelikkol'un partneri olan Demet Özdemir ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bana hep destek oldun. Her zaman seninle oynadığım için mutlulukla bakacağım geçmişimize. Ne güzel bir adamsın. İyi ki yollarımız bu hikayede kesişti, iyi ki tanıdım seni. Bana sevgin, bana hoşgörün için her zaman minnettar olacağım sana. Yeni yolun keyifli mutlu olsun. Bizim hikayemiz burada bitti belki ama hayatımda hep ol... Güle güle Mehdi Usta."

İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı
İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı
İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı

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Son Dakika Magazin İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı - Son Dakika Magazin


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