İbrahim Cezayir: "Gerçekten hak ederek muhteşem bir oyun oynadılar" - Son Dakika

İbrahim Cezayir: "Gerçekten hak ederek muhteşem bir oyun oynadılar"

24.11.2020 19:07
İbrahim Cezayir:

Turgutluspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçın ardından oyuncuları tebrik ederek, "Oyuncular inancın kuru bir sözcük olmadığını eyleme dönüştürerek bizlere gösterdi.

Turgutluspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir, Denizlispor'u 2-1 yendikleri maçın ardından oyuncuları tebrik ederek, "Oyuncular inancın kuru bir sözcük olmadığını eyleme dönüştürerek bizlere gösterdi. Gerçekten hak ederek muhteşem bir oyun oynadılar" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tuunda Turgutluspor deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör İbrahim Cezayir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üst çıktıklarının kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Cezayirli, "Öncelikle oyuncularımı gönülden kutluyorum. Gerçekten hak ederek muhteşem bir oyun oynadılar. Aynı şekilde Denizlispor'da çok güzel mücadele etti. Onlar da maçı kazanmak için iyi bir oyun oynadılar. Bence bugün seyirciler çok şanslıydı ve güzel, keyifli bir maç izlediler. Tabii bizim için bir üst tura geçmek ayrı bir anlam kazandırdı. Oyuncularıma maç öncesinde de Turgutluspor'da lojistik ve tesis olarak Süper Lig takımı yakın bir sürede olur diye onlara da gerekli açıklamaları yaptık. Onlar da sağ olsunlar inancın kuru bir sözcük olmadığını eyleme dönüştürecek çok önemli bir kavram olduğunu bizlere mücadelesiyle gösterdiler" diye konuştu.

"Oyuncularımı gerçekten yürekten kutluyor ve Denizlispor'a başarılar diliyorum"

Oyuncuları tebrik eden Cezayirli, ligdeki maçlara odaklandıklarını söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Gerçekten çok mutluyuz ve güzel bir mücadeleyle bir üst tura çıktık. Hafta sonu oynayacağımız önemli bir maç var. Bu dakikadan sonra Eyüpspor maçına hazırlanarak ligimize iyi konsantre olup yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımı gerçekten yürekten kutluyor ve Denizlispor'a başarılar diliyorum." - DENİZLİ

İbrahim Cezayir: Gerçekten hak ederek muhteşem bir oyun oynadılar

Turgutluspor, Denizlispor, Cezayir, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İbrahim Cezayir: 'Gerçekten hak ederek muhteşem bir oyun oynadılar' - Son Dakika Spor


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