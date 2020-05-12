İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 şüpheliye tutuklama istemi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 şüpheliye tutuklama istemi - Son Dakika

İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 şüpheliye tutuklama istemi

38 dakika önce

İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 şüpheliye tutuklama istemi DHKP-C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama...

İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 şüpheliye tutuklama istemi

İSTANBUL - DHKP-C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 'gri' kategoride aranırken DHKP-C soruşturmasında yakalanarak tutuklanan ve başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in Gazi Cemevi'nde yapılan cenaze merasiminin ardından polisle yürüyüş yapmak isteyen bir grup arasında yaşanan arbede de 43 kişi gözaltına alınmıştı.

15 tutuklama talebi

Gözaltına alındıktan sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden 25'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilirken 1 kişi ise emniyetten serbest bırakıldı. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 15'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama 2'si ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, 7 Mayıs'ta İbrahim Gökçek'in ölüm haberini aldığı değerlendirilen yaklaşık 30 kişilik grubun hastane önünde beklemeye başladıkları, saat 16.00 sıralarında Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı'na ait cenaze nakil aracının cenazeyi almasından sonra Gazi Cemevi'ne gitmek üzere hareket ettiği sırada hastane önünde bekleyen grubun sloganlar attığı ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kendiliğinden dağıldığı kaydedildi.

Korona virüs nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi

Aynı gün saat 17.00 itibariyle yaklaşık 200 kişilik grubun bu kez Gazi Cemevi ve çevresinde beklediğinin belirtildiği sevk yazısında, grubun sloganlar attığı, DHKP-C terör örgütüne mühazir gruplarca örgüt propagandası yapılabileceği gerekçesiyle sadece Gazi Cemevi içerisinde törene izin verilebileceğinin yetkililerce birkaç kez bildirildiği, 8 Mayıs'ta Gazi Cemevi'nden cenazeyi kaldırmak, akabinde yürüyüş yapmak üzere gerek sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar, gerekse önceki gün bekleyen gruplarca saat 10.00'da toplanma çağrısı yapılması üzerine korana virüs salgınına yönelik tedbir kararları da gözetilerek gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

Sevk yazısında, 8 Mayıs'ta sabah saatlerinde 70 kişilik grubun Cemevi içi ve yaya giriş kapısı önünde beklediği, şüpheli Dilan Ekin'in gruba hitaben çağrılar yaptığı, Cemevi'nden müzakere için gelen grubun cenazeyle birlikte yürüyüşe izin verilmemesi durumunda cenazeyi Cemevi'nden çıkartmayacaklarını belirterek ikazlara riayet etmedikleri kaydedildi.

Morgun giriş kapısı önünde birkaç şahsın kimliklerini gizlemek maksadıyla yüzlerini kapatarak, ellerinden DHKP-C silahlı terör örgütünün bugüne kadarki eylemlerinde kullandıkları kırmızı renkli flamalarının sözde bayrak gibi asılarak saygı duruşunda bulunulduğunun belirtildiği sevk yazısında, Cemevi avlu giriş kapısı önünde toplanan kalabalığın Cemevi içerisindeki yemekhaneden aldıkları metal tabldot ve çatal kaşıklarla yolu çıkıp yolu kapatarak ses çıkarma eylemine başlamaları üzerine görevlilerce dağılma uyarılarının yapıldığı ifade edildi.

Saldırı varmış algısının oluşturulmaya çalışıldığı ifade edildi

Sevk yazısında, grubun Cemevi'ne girdiği, 5 katlı Cemevi'nin farklı camlarından sert cisimleri görevli memurlara attıkları ve bir saldırı varmış algısı oluşturmak amacıyla Cemevi kapılarının ardında barikatlar yığarak bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ve şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakılırken, tutuklama istemiyle sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 şüpheliye tutuklama istemi

Melih Gökçek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 08:21 Kaynak: İHA

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