İbrahim Keresteci, vefatının 10. yılında unutulmadı - Son Dakika

Bem-Bir Sen Genel Sekreteri İbrahim Keresteci, vefatının 10. yılında ailesi, yakınları, iş, siyaset ve sanat dünyasından dostlarının katıldığı törenle anıldı.



10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden merhum Bem-Bir-Sen Genel Sekreteri İbrahim Keresteci için Bağcılar Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. Halk Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe Keresteci'nin ailesi, yakınları, okul arkadaşları, iş, sanat ve siyaset çevresinden sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Allah herkese genç yaşta mücadele edebilmeyi nasip ettiği gibi genç yaşta şehadete ermeyi de herkese nasip etmez. O belki de bizim gibi fazla günaha dalmadan Rabbine kavuşan ender insanlardan bir tanesidir İnşallah. Cenaze namazlarında 'Merhumu nasıl bilirsiniz? sorusuna iyi bilirdik deriz ama öldükten yıllar sonra da sizin için 'İyi bir insandı' denilebiliyorsa hayatınız bir anlam ifade edebiliyor demektir. Öyle zannediyorum ki Rabbim bu güzellikleri İbrahim kardeşimizde buluşturdu. Hiçbir zaman da kendisini farklı yerlerde görmeyen bir kardeşimizdi. Genç nesillere hayatı örnek olacak bir insan olduğuna inanıyorum" dedi.



"Aklımıza geldiğinde aynı duyguyu yaşıyoruz"



Keresteci'nin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bem-Bir Sen Genel Başkanı Levent Uslu, "Kendisini biz sendika olarak teşkilat olarak hiç unutmadık. Çok akrabam vefat etti ama çoğunda ben ağlayamadım. Rahmetlinin cenazesinde ise bırak gözyaşımı tutmayı hiç durmadı. Bir insanla birlikte yaşarken ne kadar ona bağlandığını ayrılınca anlıyormuşsun ben onu İbrahim'le anladım. Aklımıza geldiğinde hep aynı duyguyu yaşıyoruz" diye konuştu.



Bem-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Recayi Karslı, ise şunları söyledi: "Ne mutlu gök kubbede hoş bir seda bırakmak. İbrahim yaşarken gök kubbede hoş bir seda bıraktı. Bize mücadele azmini öğretti. Yol ve yol arkadaşlığı nasıl olur ondan öğrendik. Hiçbir zaman için bu memleketin ve insanların aleyhine bir tek cümlesine şahit olmadık."



Şarkı, şiir ve marşlar söylendi



Lise öğretmeni Abdullah Zengin, Keresteci'yi "Hala gözümün önünde orta sıranın en önünde otururdu. Biz ders anlatırken hep ellerini taraklayıp gözlerimin içine bakar vaziyette dinliyordu. Gayretli bir talebe olduğu çok belliydi" şeklinde tanımlarken üniversiteden arkadaşı Kültür Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin, mahalle arkadaşı Mehmet Tosun, İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşları Dr. Ali Osman Çolak ile Avukat Mahmut Kocameşe de anılarını paylaştı. Hasta olduğu için geceye iştirak edemeyen Feyzullah Gümüştekin'in de görüntülü mesajı yayınlandı.



Özgün Müzik Sanatçısı Eşref Ziya Terzi'nin seslendirdiği "Secde Yerinde" isimli şarkı, Şair Abdulbaki Kömürcü'nün okuduğu "Can Sızısı" isimli şiir ve Keresteci'nin üniversiteden arkadaşı İsa Balay'ın söylediği marş dinleyenleri duygulandırdı. Ayrıca 81 ilde Bem-Bir Sen üyelerinin okuduğu hatimin duası da yapıldı.



Anma programına Keresteci'nin babası Yaşar Keresteci, annesi Fatıma Keresteci, ağabeyi Adem Keresteci, kardeşi Abdullah Keresteci, oğlu Talha Keresteci, halası ve dayısı da katıldı. - İSTANBUL