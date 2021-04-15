İbrahim Tatlıses hayranlığı Türkiye'ye milyonluk yatırım yaptırdı - Son Dakika

Azerbaycan'da yaptığı dizi ve film projeleriyle üne kavuşan Nicat Şakirli, kısa sürede şöhret basamaklarını tırmandı. Çocuk yaştan beri İbrahim Tatlıses'e duyduğu hayranlığından Türkiye'de yatırım yaptı. Ünlü sanatçı,Azerbaycan'da kazandığı parayla da Türkiye'den arazi aldı. Kısa süre önce Türkiye'nin Ege sahillerini gezen Şakirli"Dünyanın en güzel yeri Türkiye ve Türkiye'nin de en güzel yeri Ege. Egede uzun araştırmalar sonucunda Gökçeada'ya bayıldım ve oraya karar kıldım. Biz bir millet iki devletiz. Kardeş ülkeleriz. Türkiye'yi ve İbrahim Tatlıses'i çok seviyorum. İbrahim Tatlıses' bir adım daha yaklaşmak beni mutlu ediyor. Her zaman bir ayağım Türkiye'de olacak" diyerek Gökçeada'dan milyon arazi aldı.

Ünlü sanatçı, "Türk dizi ve sinema sektöründe bende varım" dedi.