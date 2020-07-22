İbrahim Tatlıses'ten Pınar Gültekin cinayeti tepkisi: Erkeklik adına kara bir lekesin!

Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesinin ardından gözaltına alınan zanlı Cemal Metin Avcı, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Ünlüleri isyan ettiren acı haber sonrasında İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tatlıses, Gültekin'in katili hakkında, "Bravo lan haza delikanlıymıs¸sın, bogˆacaksın yakacaksın betona go¨meceksin ne ayaksın ogˆlum sen!!! Hangi filmi seyrettin de bunları yaptın bunlar filmlerde bile olmaz ogˆlum erkeklik adına sen bir kara lekesin lan şerefsiz" mesajını paylaştı.