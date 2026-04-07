İbrahim Tatlıses'in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

07.04.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışı konserleri sonrası evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses’in enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu öğrenildi. Ünlü sanatçının geçmişte Hülya Avşar hakkında yaptığı açıklamalar ise sağlık sorunu sonrası yeniden gündeme geldi.

Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından bugün evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tatlıses’in enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığı öğrenilirken, ailesi ve yakın dostları da hastaneye geldi. Tatlıses’in geçmişte Hülya Avşar hakkında yaptığı açıklamalar ise yaşanan sağlık sorunu sonrası yeniden konuşulmaya başlandı.

“HAFTADA 4-5 KEZ ARIYOR” DEMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, geçmişte yaptığı bir açıklamada Hülya Avşar’ın kendisini yalnız bırakmadığını söylemişti. Tatlıses, Avşar için, "Hülya Avşar haftada 4-5 kez arayıp halimi hatırımı soruyor." ifadelerini kullanmıştı.

YILLARA DAYANAN DOSTLUK

Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses’in dostluğu uzun yıllara dayanıyor. İkili geçmişte aynı projelerde de yer almış ve sanat dünyasında yakın dostluklarıyla bilinen isimler arasında gösterilmişti.

BİRLİKTE OYNADIKLARI FİLM

Mavi Mavi (1985) İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar’ın birlikte rol aldığı en bilinen yapımlardan biri olan Mavi Mavi, dönemin en çok konuşulan filmleri arasında yer almıştı.

YAKINLARI HASTANEYE GELDİ

Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından yakın çevresinin de hastaneye geldiği öğrenildi. Ünlü sanatçının sağlık durumunun kontrol altında tutulduğu belirtilirken, tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

SEVENLERİ ENDİŞELİ

Yaşadığı sağlık sorunu sonrası Tatlıses’in hayranları sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşmaya başladı. Ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili yapılacak yeni açıklamalar merakla bekleniyor.

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Sevenleri endiseli 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:24:48. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.