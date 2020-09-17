Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
Yozgat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ekipleri anons yaparak vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Kentte karantina kurallarına uymayan 14 kişi KYK yurtlarına yerleştirilirken, emniyet ekipleri de 31 Ağustos-14 Eylül arasında yaptıkları denetimlerde maske takmayan ve karantina kurallarına uymayan 122 kişiye 109 bin 800 lira ceza yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:25 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İç Anadolu'da 'Kovid-19 tedbirleri' denetimi - Son Dakika