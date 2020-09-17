İç Anadolu'da "Kovid-19 tedbirleri" denetimi - Son Dakika

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Yozgat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ekipleri anons yaparak vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kentte karantina kurallarına uymayan 14 kişi KYK yurtlarına yerleştirilirken, emniyet ekipleri de 31 Ağustos-14 Eylül arasında yaptıkları denetimlerde maske takmayan ve karantina kurallarına uymayan 122 kişiye 109 bin 800 lira ceza yazdı.