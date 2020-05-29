İç Anadolu'nun ortasındaki eşsiz güzellik: Kuğulu Milli Parkı - Son Dakika

Konya'nın doğal güzelliklerinden olan, turistlerin ilgi odağı Kuğulu Milli Parkı, ilkbahardaki manzarasıyla izlemeye doyulmaz görüntüler oluşturuyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra yerli turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerden biri olan Seydişehir ilçesindeki park, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz günlerini geçiriyor.

En çok ziyaret edildiği dönemde boş kalan parkta, kuğularla birlikte diğer kuşların da sesleri yükseliyor. İlkbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği Küpe Dağı eteklerindeki parkta, adeta yağlı boya tabloları aratmayan manzaralar ortaya çıkıyor.

"YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ BEKLİYORUZ"

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkın dört mevsimde de ayrı bir güzelliği bulunmasına rağmen Kovid-19 nedeniyle en sakin günlerini yaşadığını belirtti.

Salgın sürecinin bir an önce bitmesi için dua ettiklerini dile getiren Tutal, "Salgın geçtikten sonra parkımızda önlemlerimizi alacağız ve misafirlerimizi o zaman bekleyeceğiz. Seydişehir'in gözbebeği olan Kuğulu Park'a yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz." diye konuştu.