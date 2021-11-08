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İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi - Son Dakika

İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi

08.11.2021 14:19

Bursa'daki bir mahallede balkona iç çamaşırlarını asan genç bir kız, çamaşırları toplamak istediğinde eksik olduğunu fark etti. Bölgedeki bir güvenlik kamerasını izleyen kız, çamaşırlarının çalındığını anlayınca polise şikayette bulundu.

Bursa'daki iç çamaşırlığı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Balkona çamaşırlarını çıkmaya toplayan genç kız, eksik olmalarından şüphelenerek kayıtları izledi. Bir şahsın çamaşırlarını aldığını gören kız, karakola koştu.

İÇ ÇAMAŞIRINI ALIP UZAKLAŞTI

Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı. Sokaktan geçerken asılı çamaşırlara bir süre çevreyi kontrol ederek yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Hırsızlığı çamaşırlarını toplamaya gelen T.Y. fark etti. Topladıkları arasında çamaşırlarını bulamayan genç kız, güvenlik kameralarından çalındığını gördü. Polis merkezine giderek şikayetçi olan T.Y, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.

İç çamaşırlarını toplamak için balkona çıkan kız, eksik olduklarını görünce hemen polisi aradı
İç çamaşırlarını toplamak için balkona çıkan kız, eksik olduklarını görünce hemen polisi aradı
İç çamaşırlarını toplamak için balkona çıkan kız, eksik olduklarını görünce hemen polisi aradı
İç çamaşırlarını toplamak için balkona çıkan kız, eksik olduklarını görünce hemen polisi aradı
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi

Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi - Son Dakika
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