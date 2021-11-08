İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi - Son Dakika

Bursa'daki iç çamaşırlığı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Balkona çamaşırlarını çıkmaya toplayan genç kız, eksik olmalarından şüphelenerek kayıtları izledi. Bir şahsın çamaşırlarını aldığını gören kız, karakola koştu.

İÇ ÇAMAŞIRINI ALIP UZAKLAŞTI

Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı. Sokaktan geçerken asılı çamaşırlara bir süre çevreyi kontrol ederek yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Hırsızlığı çamaşırlarını toplamaya gelen T.Y. fark etti. Topladıkları arasında çamaşırlarını bulamayan genç kız, güvenlik kameralarından çalındığını gördü. Polis merkezine giderek şikayetçi olan T.Y, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.