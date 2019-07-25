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'İç hat uçak seferleri kalksın' tartışması

2 saat önce

YEŞİLLER Federal Meclis Grubu iç hat uçak seferlerinin hızla kaldırılması yerine, iç hatlarda uçak yolculuğundan vazgeçerek, 2035 yılına kadar iç hat uçuşların tamamen kalkmasını savunuyor.

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YEŞİLLER Federal Meclis Grubu iç hat uçak seferlerinin hızla kaldırılması yerine, iç hatlarda uçak yolculuğundan vazgeçerek, 2035 yılına kadar iç hat uçuşların tamamen kalkmasını savunuyor. Die Welt gazetesi ise uçak yolculuğunun karbondioksit (CO2) salınımına Almanya'daki katkısının sadece yüzde 0.3 olduğunu, ancak buna karşılık araç trafiğinin yüzde 20.8 oranında etki yaptığını yazdı.

Yeşiller, iç hat uçuşların tamamen durması için Almanya'da demir yolu ağının tamamen genişletilmesini ve bunun için yılda 3 milyar Euro ayrılmasını savunuyor. Şehirler arası ve komşu ülkelere tren yolculuğunda, azami 4 saat içinde hedeflenen yere ulaşılması isteniyor.
Die Welt, Almanya, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 04:07 
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