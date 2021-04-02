İç sularda av yasağı uyarısı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden iç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının dün itibarıyla başladığı duyurularak balıkçılara uyarılarda bulunuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Av yasağının başlaması ile balıkçılarımızın kayıklarını karaya çekmeleri zorunludur. Av yasağının sona ereceği 1 Temmuz 2021 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılması, gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç gereçlerinin bulundurması da yasak kapsamında olduğu unutulmamalıdır. Av yasağının başlaması ile birlikte yasaktan önce avlanılan balıkların en geç üç gün içerisinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecektir. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Stok tespiti yaptırılan balıkların satışında 'stok tespit belgesi' bulundurulmalı ve bu balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir" denildi.

Av yasağı ile ilgili olarak Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, başta balıkçıları olmak üzere, tüm halkın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini, av yasaklarına uymaksızın yasak dönemde avcılık yapanların en yakın il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, jandarma, emniyet ve belediye zabıta teşkilatına haber vermelerini ve balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkanı verilmesi gerektiğini ifade etti.

Müdür Sağlam, yasakların başlangıç ve bitiş tarihi olan 1 Nisan-1 Temmuz 2021 tarihleri arasında Samsun ili sınırları içerisinde bulunan Bafra Balık Gölleri Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl-Simenit, Ladik Gölü gibi doğal göllerin yanı sıra Derbent, Susuz, Altınkaya I ve II, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinde il ve ilçe müdürlükleri su ürünleri kontrolörlerince denetimlerin yapılacağını, yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği idari para cezası uygulanacağını beyan etti. Balıkçıların mağduriyet yaşamamaları için getirilen yasak ve düzenlemelere uymalarının kendileri açısından önemli olduğunu dile getirdi. - SAMSUN