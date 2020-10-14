İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı

14.10.2020 11:14
İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, tepki çeken paylaşımı nedeniyle Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ı istifaya davet etti.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, tepki çeken paylaşımı nedeniyle Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ı istifaya davet etti.

Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Twitter hesaplarından, 'Işıklar yanıyor' paylaşımı ile tepki çeken AYM Üyesi Engin Yıldırım'a istifa çağrısında bulundu. Çataklı paylaşımında, "Dün 'Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor' diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!" dedi.Ersoy ise, "Hesabı kilitlemek yetmez. Derhal istifa edin!" derken, İnce de "Vesayet özlemine milletimizin tepkisi böyle hesabı kilitletir. Ama yetmez, istifa gerekir, bekliyoruz" ifadesini kullandı.


İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı
İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı
İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcılarından AYM Üyesi Yıldırım'a istifa çağrısı - Son Dakika

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