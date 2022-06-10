Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı - Son Dakika
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Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı

10.06.2022 16:15
Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı içerisinde bulunan Emine Hatun Camii'nin açılışına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı içerisinde bulunan Emine Hatun Camii'nin açılışına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenen 387'nci Dönem Meslek Sınıfı Yedek Subay Mezuniyet Töreni'nin ardından yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, daha sonra Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı içerisinde bulunan Emine Hatun Camii'nde cuma namazını kılmasının ardından beraberindekiler ile birlikte kurdeleyi keserek caminin açılışını gerçekleştirdi.

"Bu caminin cemaati her zaman aynı değil"

Bakan Soylu, açılışta yaptığı konuşmasında, "Hemen hemen birliklerimize son 4-5 yılda Cenabı Allah cami yapmayı nasip etti. İki yerde eksikliğimiz kaldı. Onu da tamamlayacağız. Mehmet Cengiz kardeşim burada askerlik yaptı. Ardından da Cengiz ailesi olarak çok güzel bir camiyi yaptı. Ahmet bey ve eşi Emine hanıma teşekkür ediyoruz. Bu caminin özelliği şu, bu caminin cemaati her zaman aynı değil. Sürekli değişen, memleketimizin birçok bölgesinden gelen kardeşlerimiz ve burada görev yaparken onları ziyaret eden ailelerin uğrak yeri. Onun için farklı bir anlamı var. Burası Mehmetçiğimizin ocağı. İnşasında emeği geçen herkese minnetlerimizi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu caminin bir özelliği de Çanakkale Şehitler Abidesi'nde bulunan caminin birebir aynı olması" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu, Güzelyalı köyünde bulunan Deniz Polis Eğitim Merkezi'nde eğitimleri tamamlanan kurbağaadam ve balıkadamların sertifika törenine katıldı. - ÇANAKKALE

Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı
Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı
Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı
Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı
Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı
Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı
Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı
Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı
Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı
Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı
Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı
Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı

YORUMLAR
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İçişleri Bakanı Soylu Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu İçişleri Bakanı Soylu Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu Bakan Soylu, Çanakkale'de Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katıldı: (2) Bakan Soylu, Çanakkale'de Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'ne katıldı: (2)
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Çanakkale, Jandarma, Cami, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Çanakkale'de cami açılışına katıldı - Son Dakika

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