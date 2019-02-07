Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan Denktaş Ailesine Taziye Ziyareti

İçişleri Bakanı Soylu'dan Denktaş Ailesine Taziye Ziyareti

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Soylu'dan Denktaş ailesine taziye ziyaretiLEFKOŞA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, temaslarda bulunmak için geldiği KKTC'de kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve eşi Aydın Denktaş'ın kabirlerini ziyaret ederek, Denktaş ailesine taziye ziyaretinde bulundu İçişleri Bakanı...

İçişleri Bakanı Soylu'dan Denktaş Ailesine Taziye Ziyareti, System.String[]
- İçişleri Bakanı Soylu'dan Denktaş ailesine taziye ziyareti

LEFKOŞA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, temaslarda bulunmak için geldiği KKTC'de kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve eşi Aydın Denktaş'ın kabirlerini ziyaret ederek, Denktaş ailesine taziye ziyaretinde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, temaslarda bulunmak için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Bakan Soylu ve beraberindekiler, buradan KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ailesinin yaşadığı eve geldi. Soylu, Denktaş'ın oğlu KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile bir süre sohbet ederek, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden annesi Aydın Denktaş için taziyelerini iletti. Büyük dava adamlarının yolculuklarına eşlik eden eşlerinin de bu davaların lideri haline geldiğini belirten Soylu, Aydın Denktaş'ın sadece Kıbrıs için değil, mazlum milletler ve Türkiye için de önemli bir şahsiyet olduğunu ifade etti.
Soylu'ya ziyareti için teşekkür eden Serdar Denktaş, babalarının yokluğunda annesinin kendilerine hem annelik hem de babalık yaptığını, annelerini kaybetmelerinin kendilerinde büyük eksiklik oluşturduğunu aktardı.
Soylu ve beraberindeki heyet, daha sonra Rauf ve Aydın Denktaş'ın kabirlerini ziyaret etti. Rauf Denktaş'ın anıt mezarına karanfil bırakan Soylu, Denktaş çifti için dua etti. Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı'na da çelenk bırakan Soylu, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Şehitliği'ne gelerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.
KKTC temaslarında Soylu'ya Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız ile Bakanlık, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden bazı daire başkanları eşlik ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:00 Kaynak: İHA

Rauf Denktaş, Aydın, Kıbrıs, Süleyman Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evini Oğluna Bağışlayan Mehmet Dede, Gece Gündüz Ağlıyor Mehmet Özhaseki, Elindeki Son Anketin Sonucunu Açıkladı: Öndeyiz

İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek Bağcılar'da Bir Binanın Elektrik Panosu Patladı, 21 Kişi Hastanelik Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 23:16:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu'dan Denktaş Ailesine Taziye Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]