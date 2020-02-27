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İçişleri Bakanı Soylu: "Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir.
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:34 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracaklar."
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