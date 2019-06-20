Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Otobüsten kaçırılan kadın bulundu"
Son Dakika Güncel Haber

İçişleri Bakanı Soylu: "Otobüsten kaçırılan kadın bulundu"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'dan Mersin istikametine giden otobüsten kaçırılan Kadriye Ç.'nin bulunduğunu ve şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'dan Mersin istikametine giden otobüsten kaçırılan Kadriye Ç.'nin bulunduğunu ve şüphelilerin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Ç., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:05 Kaynak: İHA
Mersin, Ankara, Süleyman Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: 6 aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz Hobi olarak başladığı Japon eriğinden 120 ton ürün elde etti Oyuncu Nejat İşler, Behzat Ç. için imaj değiştirdi Avrupa Konseyi'nden bir heyet seçim öncesi YSK üyeleriyle görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 21:09:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Otobüsten kaçırılan kadın bulundu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]