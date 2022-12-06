Bakan Soylu açıkladı: 50 ilde suç örgütlerine yönelik Silindir Operasyonu başladı, 400 gözaltı var - Son Dakika
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Bakan Soylu açıkladı: 50 ilde suç örgütlerine yönelik Silindir Operasyonu başladı, 400 gözaltı var

06.12.2022 10:43

Kameralar karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. organize suç örgütlerine ilişkin Silindir Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Tüm operasyonlarda 66 suç örgütünün çökertildiğini belirten Soylu, "400 şüpheli gözaltında. Organize suç örgütlerine karşı bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız." ifadelerini kullandı.

50 ilde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit suçlarını ve söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara yönelik 06.12.2022 tarihinde gerçekleştirilen 'SİLİNDİR' kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar kapsamında toplam 502 şüpheli şahıs hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verildi.

OPERASYONUN ADI "SİLİNDİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sabah saatlerinde kameralar karşısına geçerek organize suç örgütlerine düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Organize suç örgütlerinin bir bölümü uluslararası istihbaratların bir uzantısı olarak Türkiye'ye kullanılan yapılardır, biz her birinin operasyon düzenleyerek Türkiye'de etki kabiliyetlerini kaldırmaya çalışan, bunu vatandaşımızın gündelik hayatına sirayet etmemesi için bir çaba ortaya koyuyoruz. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilen bu operasyonda, yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik "Silindir" kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır." dedi.

"ACIMASIZ OLACAĞIZ"

66 suç örgütünün çökertildiğini söyleyen Bakan Soylu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Tüm operasyonlarda 66 suç örgütü çökertildi. İllerimiz her yerde takip ettikleri operasyonları adliye çeviren yani sonuç alan çalışmalar yürütmüştür. Vatandaşımızın tek bir dayanağı vardır, hukuk devletidir. Organize suç örgütlerine karşı bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız."

YORUMLAR
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Bakan Soylu: '(Silindir Operasyonu) Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır' Bakan Soylu: '(Silindir Operasyonu) Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır' İçişleri Bakanı Soylu, organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan Silindir Operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 502 kişiden... İçişleri Bakanı Soylu, organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan Silindir Operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 502 kişiden...

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Son Dakika Güncel Bakan Soylu açıkladı: 50 ilde suç örgütlerine yönelik Silindir Operasyonu başladı, 400 gözaltı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu açıkladı: 50 ilde suç örgütlerine yönelik Silindir Operasyonu başladı, 400 gözaltı var - Son Dakika
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