İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

22.05.2022 10:40

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te el yapımı patlıcıyı düzeneklerinde kullanılmak üzere 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirilerek, imha edildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te el yapımı patlıcıyı düzeneklerinde kullanılmak üzere 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirilerek, imha edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bir istihbaratı değerlendiren Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis-Merkez ilçe Yukarı Ölek köyü Azdinan Sırtı kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 11 adet 30 litrelik bidonlar halinde hazırlanmış, mazot ile güçlendirilmiş toplam 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi. El yapımı patlayıcı düzeneklerinde kullanılmak üzere hazırlanan amonyum nitrat, emniyetli bir şekilde imla edildi. Açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" denildi. (DHA)

İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

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Kaynak: DHA

İl Jandarma Komutanlığı, Amonyum Nitrat, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi - Son Dakika


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