İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan kişilerin 2011-2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak 'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu - Son Dakika

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