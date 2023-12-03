 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: 'Düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı' iddiası yanıltıcı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: 'Düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı' iddiası yanıltıcı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, eski tarihli ve farklı konulardaki görüntülerin yeniden dolaşıma sokularak 'düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı' iddiasının halkı yanıltmaya yönelik olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: \'Düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı\' iddiası yanıltıcı
03.12.2023 - 19:09,
Abone Ol

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, "düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı" iddiasının halkı yanıltmaya yönelik olduğu, eski tarihli ve farklı konulardaki görüntülerin yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği bildirildi.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Kayseri'de dün düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı algısı yaratıldığı belirtildi.
Eski tarihli farklı konudaki görüntülerin yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu görüntüler art niyetli bir şekilde yeniymiş gibi servis edilerek, halkı yanıltmayı ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz düzensiz göçle mücadeleyi karalamayı amaçlamaktadır. Söz konusu sosyal medya hesapları, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktadır.
Görüntüler ilk olarak 11.12. 2022 tarihinde paylaşılmış ve Göç İdaresi Başkanlığınca 12.12.2022 tarihinde konuyla ilgili resmi açıklama yapılmıştır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi gece gündüz demeden aralıksız sürdürmeye kararlıyız."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı' iddiası yanıltıcı - Son Dakika


19:43
Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlendi Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlendi
18:13
Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin arkasından kız meselesi çıktı Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin arkasından kız meselesi çıktı
18:09
Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi
18:05
Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan yere çakıldı Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan yere çakıldı
18:01
Konser krizi devam ediyor! Rüzgar nedeniyle sahneye çıkmayan Melike Şahin cephesinden yeni açıklama Konser krizi devam ediyor! Rüzgar nedeniyle sahneye çıkmayan Melike Şahin cephesinden yeni açıklama
17:54
Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
17:33
Seçil Erzan'ın, 'Korkuyorum, ismini veremem' dediği Cüneyt Demir sessizliğini bozdu: Tehdit etmedim, ben de 150 bin dolarımı kaptırdım Seçil Erzan'ın, "Korkuyorum, ismini veremem" dediği Cüneyt Demir sessizliğini bozdu: Tehdit etmedim, ben de 150 bin dolarımı kaptırdım
16:38
Alina Boz ile evlenen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı Alina Boz ile evlenen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika
19:43 Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlendi
18:13 Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin arkasından kız meselesi çıktı
18:09 Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi
18:05 Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan yere çakıldı
18:01 Konser krizi devam ediyor! Rüzgar nedeniyle sahneye çıkmayan Melike Şahin cephesinden yeni açıklama
17:54 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
17:33 Seçil Erzan'ın, "Korkuyorum, ismini veremem" dediği Cüneyt Demir sessizliğini bozdu: Tehdit etmedim, ben de 150 bin dolarımı kaptırdım
16:38 Alina Boz ile evlenen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı
16:12 Türk-İş ilk kez rakam verdi! Asgari ücret pazarlığında belirlenen alt sınır milyonları hayal kırıklığına uğratacak
15:40 Mücadele nefes kesti! Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı 2 farkla geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2023 20:20:34. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: 'Düzensiz göçmenlerin serbest bırakıldığı' iddiası yanıltıcı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement