İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde, 5 örgüt mensubunun... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı , emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde, 5 örgüt mensubunun Şırnak 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

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Yoldaki lastiğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, hayatını kaybetti

Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı