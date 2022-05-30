İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek

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İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere "maske genelgesi" gönderildi. Genelgede, koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı andan itibaren Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında Kabine'de kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

SALGIN NOKTASINDAN BİREYSEL KORUNMA AŞAMASINA GEÇİLDİ

Genelgede, son günlerde vakaların 1000'in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği bilgisi verildi.

TOPLU TAŞIMADAKİ MASKE ZORUNLULUĞU RESMEN KALKTI

Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında ise kullanım devam edilecek.

LOKAL TEDBİRLERE İL VE İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURULLARI KARAR VERECEK

Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.