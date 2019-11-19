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İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahsın Diyarbakır'da yakalandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahsın Diyarbakır'da yakalandığını bildirdi. - ANKARA
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