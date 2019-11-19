Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahsın Diyarbakır'da yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahsın Diyarbakır'da yakalandığını bildirdi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:34 Kaynak: İHA
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