İçişleri Bakanlığından Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşine geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel 'e uğradıkları menfur saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltındadır. Burdur Valiliğimiz gelişmeleri soruşturmanın selametini de gözeterek kamuoyu ile paylaşacaktır." ifadelerine yer verildi.