İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' kapsamında Hakkari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile güvenlik korucuları tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:35 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İçişleri: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika