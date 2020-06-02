İçişleri: İç güvenlik operasyonları kapsamında Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu... - Son Dakika

İçişleri: İç güvenlik operasyonları kapsamında Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu...
İçişleri: İç güvenlik operasyonları kapsamında Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş etkisiz hale getirildi.
İçişleri: İç güvenlik operasyonları kapsamında Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:39 Kaynak: AA
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