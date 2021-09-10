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'İÇLİ' İLE GÖRÜNÜMÜ AYNI TADI FARKLI; 'TONUS' KÖFTESİ - Son Dakika

'İÇLİ' İLE GÖRÜNÜMÜ AYNI TADI FARKLI; 'TONUS' KÖFTESİ

10.09.2021 16:22

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinin yöresel lezzeti 'tonus' köftesi, görünümü ve malzemesiyle 'içli' köfteyi andırıyor.

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinin yöresel lezzeti 'tonus' köftesi, görünümü ve malzemesiyle 'içli' köfteyi andırıyor. Düğün ve sünnetlerde pişirilen 'tonus' köftesi, özellikle ramazan ayında da baş yemek olarak sofralarda yer alıyor.

Sivas mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan 'tonus' köftesi, yörede 'yayla köfte' olarak da biliniyor. Koyunun kuyruk yağı, bulgur ve et kullanılarak yapılan köfte, bölge halkı tarafından sevilerek tüketiliyor. Etle yoğurulan bulgurun içine kuyruk yağı koyulup, küçük toplar haline getirilen köfte, suda kaynatılarak pişiriliyor. 'Tonus' köftesi, düğünlerde, sünnetlerde ve özellikle ramazan ayında baş yemek olarak sofralarda yer alıyor. 'Tonus' köftesine, ilçeye ziyarete gelenler de rağbet gösteriyor.

Altınyayla Kadın Kooperatifi çalışanı Zeynep Yerlikaya, "'Tonus' köftesi içerisinde bulgur ve et olan bir köftemizdir. Çok meşhurdur. Düğünlerimizin olmazsa olmaz bir yemeğidir. Küçük küçük toplar halinde köfteleri sıktıktan sonra önceden hazırlanan kuyruk yağı ile doldururuz daha sonra ise onları küçük küçük top haline getiririz. Kaynatarak pişirdikten sonra servisi yapılır. Lezzeti meşhurdur ve tadan mutlaka bir daha yemek ister" dedi.

'İÇLİ' İLE GÖRÜNÜMÜ AYNI TADI FARKLI; 'TONUS' KÖFTESİ
'İÇLİ' İLE GÖRÜNÜMÜ AYNI TADI FARKLI; 'TONUS' KÖFTESİ
'İÇLİ' İLE GÖRÜNÜMÜ AYNI TADI FARKLI; 'TONUS' KÖFTESİ
'İÇLİ' İLE GÖRÜNÜMÜ AYNI TADI FARKLI; 'TONUS' KÖFTESİ
'İÇLİ' İLE GÖRÜNÜMÜ AYNI TADI FARKLI; 'TONUS' KÖFTESİ
'İÇLİ' İLE GÖRÜNÜMÜ AYNI TADI FARKLI; 'TONUS' KÖFTESİ
'İÇLİ' İLE GÖRÜNÜMÜ AYNI TADI FARKLI; 'TONUS' KÖFTESİ
'İÇLİ' İLE GÖRÜNÜMÜ AYNI TADI FARKLI; 'TONUS' KÖFTESİ
'İÇLİ' İLE GÖRÜNÜMÜ AYNI TADI FARKLI; 'TONUS' KÖFTESİ
'İÇLİ' İLE GÖRÜNÜMÜ AYNI TADI FARKLI; 'TONUS' KÖFTESİ

Altınyayla, Düğün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İÇLİ' İLE GÖRÜNÜMÜ AYNI TADI FARKLI; 'TONUS' KÖFTESİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'İÇLİ' İLE GÖRÜNÜMÜ AYNI TADI FARKLI; 'TONUS' KÖFTESİ - Son Dakika
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