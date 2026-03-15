İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Başrol oyuncusundan "The end" paylaşımı

15.03.2026 11:58
NOW TV'de yayınlanan ''Sahtekarlar'' dizisi, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca 22. bölümüyle final yaptı. Burak Deniz'in ''the end'' notuyla yaptığı paylaşımın ardından sosyal medyada izleyiciler karara tepki gösterdi.

NOW TV'de yayınlanan ve başrollerini Burak Deniz ile Hilal Altınbilek'in paylaştığı "Sahtekarlar" dizisi ekran macerasını noktaladı. Ay Yapım imzalı dizi, 22. bölümüyle final yaparak izleyicisine veda etti.

REYTİNGLER DÜŞTÜ, FİNAL KARARI GELDİ

12 Ekim 2025 tarihinde yayın hayatına başlayan "Sahtekarlar", ilk bölümlerinden itibaren dikkat çekmiş ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmişti. Ancak son dönemde reytinglerde yaşanan düşüş, dizinin geleceğini etkiledi. Kanal yönetimi ve yapım şirketi, reytinglerde beklenen seviyeye ulaşılamaması nedeniyle dizinin final yapmasına karar verdi.

BURAK DENİZ'DEN FİNAL PAYLAŞIMI

Dizinin final yapmasının ardından başrol oyuncularından Burak Deniz, sosyal medya hesabından final sahnesini "the end" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, dizinin ani final kararı izleyiciler arasında tepkiyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Dizinin sadık izleyici kitlesi, final kararına sosyal medyada tepki gösterdi. Birçok izleyici, dizinin erken bitirildiğini savunarak kanal ve yapım şirketine eleştiriler yöneltti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:27
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Advertisement
