Son Dakika Haberleri: İdea Kadıköy'de Fikirler Projeye Dönüştü

İdea Kadıköy'de Fikirler Projeye Dönüştü

1 saat önce

Kadıköy Belediyesinin kamusal alan fikriyle kurduğu ortak çalışma alanı İDEA Kadıköy'de dersler başladı.

İdea Kadıköy'de Fikirler Projeye Dönüştü, System.String[]
Kadıköy Belediyesinin kamusal alan fikriyle kurduğu ortak çalışma alanı İDEA Kadıköy'de dersler başladı. Farklı meslek gruplarının eşit bir şekilde yer aldığı derslerde fikirler projeye dönüştürüldü.

Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan 'Kamusal hizmetler' temasıyla düzenlenen 'ilk adım İDEA'  isimli start-up etkinliğinin ilk dersi, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Kamunun ihtiyaçlarına yönelik iş fikirlerinin yarıştığı etkinlikte, kamu hizmetleri konusunda her türlü fikir sunuldu ve katılımcılar 1 dakika boyunca fikirlerini anlattı.

Katılımcılar fikirlerini anlattıktan sonra gruplar içerisinde öneriler dinlenerek proje haline getirildi. Farklı meslek gruplarının eşit bir şekilde yer aldığı etkinlikte fikirler projeye dönüştürüldü. Alanında uzman kişiler de fikirleri projeye aktarma konusunda katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktardı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:44 Kaynak: DHA

Kadıköy Belediyesi, Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy, Güncel
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