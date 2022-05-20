İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu - Son Dakika
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İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu

20.05.2022 17:37

İdlib'de görev yapan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duş aldığı esnada kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özgüvener, şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 1 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan Atalay Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib'de dün akşam saatlerinde duş aldığı sırada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 21 yaşında olan Özgüvener, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Özgüvener'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Özgüvener'in şehit olduğu haberi, Ankara'da yaşayan baba ocağına ulaştı. Evin önünde Altındağ Belediyesi'nce taziye çadırı kuruldu. Baba Özer Özgüvener, taziyeleri kabul etti.

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VEFATINDAN 3 SAAT ÖNCE BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Özer Özgüvener'in, oğlu Atalay ile vefatından yaklaşık 3 saat önce görüntülü konuştuğu ve oğlunun yakın zamanda izne geleceğini söylediği öğrenildi. Atalay Özgüvener'in cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.

İdlib'de kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu - Son Dakika
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