Son Dakika Haberleri: İdlib'de yine kan ve gözyaşı: 11 ölü
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İdlib'de yine kan ve gözyaşı: 11 ölü

1 saat önce

Suriye'nin İdlib yakınlarına bugün yaptığı saldırılarda 11 sivilin öldüğü bildirildi.

İdlib'de yine kan ve gözyaşı: 11 ölü, System.String[]
Suriye'nin İdlib yakınlarına bugün yaptığı saldırılarda 11 sivilin öldüğü bildirildi. Suriye savaş uçaklarının bu sabah İdlib'in güney kesimlerinde nüfusun yoğun olduğu kasabalarına yoğun hava saldırısı yaptı. Saldırı sonucu, Bare kasabasında 3'ü çocuk olmak üzere 4 sivil, Cebel Zaviye yakınındaki Serce kasabasında 4 sivil ve Hubeyt kasabasında da 3 sivil olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. Salı günü Suriye savaş uçaklarının İdlib ve Halep yakınlarındaki kasabalara yaptığı hava saldırıları sonucu 11'i çocuk 27 kişinin hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ve Rusya savaş uçaklarının pazartesi günü İdlib civarına özellikle Cebel Zaviye'ye yaptığı hava saldırıları sonucu 6'sı çocuk, 19 sivilin öldüğünü, pazar günü de aynı bölgeye yapılan saldırılarda 12 sivilin öldüğünü açıkladı. Rus ve Suriye Savaş uçaklarının Nisan ayından beri, silahlı muhalif gruplardan Tahrir el Şam'ın kontrolünde bulunan Idlib, Hama Halep, Lazkiye'nin bazı bölgelerine yaptığı saldırların yoğunlaştığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler, nisandan beri Suriye ve Rus savaş uçaklarının İdlib ve Halep civarına yaptığı hava saldırıları sonucu 60'ı çocuk olmak üzere 260 sivil hayatını kaybetti, bölgedeki 270 bin Suriyelinin yaşadıkları daha güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç ettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, 25 Nisan'dan beri İdlib ve Halep yakınlarına yapılan saldırılarda hedef alınan 25 sağlık merkezinde 22'sinin hizmet dışı kaldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Kuruluşunun bölge temsilcisi Ursula Mueller, dün yaptığı açıklamada İdlib ve civarında süren çatışmalar sebebiyle 3 milyon insanın İdlib'de kısıldığını ve evsiz kaldığını belirtti. Muller, saldırıların sürmesi ve gerilimin artması sebebiyle insani yardımların imkansız hale geldiğini belirterek saldırıların devamı halinde hizmetlerinin askıya alınacağı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler çarpışan taraflara şiddetin durdurulması ve uluslararası hukuka uyma çağrısını yoğunlaştırdı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:00 Kaynak: İHA
Suriye, İdlib, Güncel
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