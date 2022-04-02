İdlib'deki kamplarda ramazan ayının ilk iftarı yapıldı - Son Dakika
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İdlib'deki kamplarda ramazan ayının ilk iftarı yapıldı

02.04.2022 22:54
İdlib'deki kamplarda ramazan ayının ilk iftarı yapıldı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla yerlerinden ettiği sivillerin sığındığı kamplarda ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla yerlerinden ettiği sivillerin sığındığı kamplarda ramazan ayının ilk iftarı yapıldı.

11 yılı aşkın süredir iç savaşın yaşandığı Suriye'de siviller, bir ramazana daha evlerinden uzakta, yoksulluk içinde girdi.

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib'deki Keferyahmul kampına sığınan Suad Muhammed, AA muhabirine, yaşadığı kampta temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu ve ramazanda yiyeceklerinin bulunmadığını söyledi.

İdlib'in güneyindeki Maarathirme köyünden engelli eşi ve 5 çocuğu ile göç etmek zorunda kalan Muhammed, "Maddi durumum çok kötü. Saat 08.00'den 15.00'e kadar 10 Türk lirası karşılığında tarlada işçilik yapıyorum." dedi.

Köylerinde varlık içinde yaşadıklarını aktaran Muhammed, "Eti en son geçen yıl yedik. Kampta bir gün açlıktan öleceğiz. Bugün son bir avuç pilavlık bulguru pişirdik. Tek isteğim evime geri dönmek." diye konuştu.

Esed rejiminin göç eden ailelerin mal varlıklarına el koyduğunu söyleyen Muhammed, "Çocuklarıma ekmek alacak para bulamıyorum. Her şeye rağmen Allah'a hamdolsun" ifadesini kullandı.

İdlib'deki kamplarda ramazan ayının ilk iftarı yapıldı
İdlib'deki kamplarda ramazan ayının ilk iftarı yapıldı
İdlib'deki kamplarda ramazan ayının ilk iftarı yapıldı
İdlib'deki kamplarda ramazan ayının ilk iftarı yapıldı

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Beşşar Esed, Yoksulluk, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib'deki kamplarda ramazan ayının ilk iftarı yapıldı - Son Dakika


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