İdlib şehidi Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü'nün cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü'nün cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

İdlib şehidi Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü'nün cenazesi memleketine getirildi

7 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütcü'nün cenazesi, memleketi Bingöl'e getirildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütcü'nün cenazesi, memleketi Bingöl'e getirildi.

Askeri uçakla Bingöl Havalimanı'na getirilen şehit Öğütcü'nün cenazesi, babası Ramazan Öğütçü, annesi Süphan Öğütçü, kız kardeşi, dedesi ve yakınlarıyla, Vali Kadir Ekinci, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından karşılandı.

Vali Ekinci ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş şehidin ailesini teselli etti.

Şehidin cenazesi yarın Karlıova ilçesinde öğle namazına müteakip yapılacak törenin ardından Suçatı köyünde toprağa verilecek.

İdlib şehidi Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü'nün cenazesi memleketine getirildi

Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:01 Kaynak: AA
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