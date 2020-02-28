İdlib şehidi Piyade Astsubay Çavuş Öğütcü'nün cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

Vali Ekinci ile 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş şehidin ailesini teselli etti.

Askeri uçakla Bingöl Havalimanı'na getirilen şehit Öğütcü'nün cenazesi, babası Ramazan Öğütçü, annesi Süphan Öğütçü, kız kardeşi, dedesi ve yakınlarıyla, Vali Kadir Ekinci , 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş , 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından karşılandı.

Suriye 'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütcü'nün cenazesi, memleketi Bingöl 'e getirildi.

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