İdlib şehidini binler uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidini binler uğurladı - Son Dakika

İdlib şehidini binler uğurladı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı şehit düştü. Şehidin naaşı dün akşam saatlerinde askeri uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Akabinde şehit Gülaştı'nın naaşı saat 11.00 gibi Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki baba evinin önüne getirilerek burada dualar okundu, helallik alındı. Şehidin naaşı okunan duaların ardından cenaze namazının kılınması için konvoy eşliğinde Çarşamba merkezde bulunan Rıdvan Bey Camisi'ne götürüldü. Burada binlerce vatandaş cenaze namazına akın etti, gözyaşları sel oldu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı kalabalık tarafından konvoy eşliğinde Çarşamba Göğceli Mezarlığı'na götürülerek burada toprağa verildi. Cenaze törenine akın eden vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Kalabalık arasından bir çocuğun "Eyüp abi, Eren Bülbül abime selam söyler misin" yazılı pankartı herkesi duygulandırdı.

Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Dr. Ahmet Demircan, Bedri Yaşar, Kemal Zeybek, Erhan Usta, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve binlerce vatandaş katıldı.

(İHA)

Suriye, İdlib, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:15 Kaynak: İHA
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