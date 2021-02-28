İdlip ve Azez'deki ihtiyaç sahiplerine bir yardım da Mamak'tan - Son Dakika

İdlip ve Azez'deki ihtiyaç sahiplerine bir yardım da Mamak'tan

28.02.2021 12:04
İdlip ve Azez'deki ihtiyaç sahiplerine bir yardım da Mamak'tan, System.String[]

Mamak'ta, Suriye'nin İdlip ve Azez bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım tırları gönderildi.

Mamak'ta, Suriye'nin İdlip ve Azez bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım tırları gönderildi.

Yardım kampanyası, Mamak Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfı Mamak Şubesi ve Mamak İlçe Müftülüğü işbirliğinde hayata geçirildi. İçerisinde gıda, giyecek, hijyen paketleri ve mobilya bulunan tırlar Yeni Mamak Merkez Camii önünden hareket etti. Yardım tırları, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İlçe Müftüsü Necmettin Saydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel tarafından dualarla uğurlandı.

"Biliyoruz ki, yolu iyilik olanın yükü iyiliktir"

Her zaman mazlumun ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İnancımızın ve medeniyetimizin bize yüklemiş olduğu mesuliyet duygusu ile hareket ederek İdlip ve Azez'deki kardeşlerimiz için bu yardım tırlarını gönderiyoruz. Biliyoruz ki, yolu iyilik olanın yükü iyiliktir" dedi. - ANKARA

İdlip ve Azez'deki ihtiyaç sahiplerine bir yardım da Mamak'tan
İdlip ve Azez'deki ihtiyaç sahiplerine bir yardım da Mamak'tan
İdlip ve Azez'deki ihtiyaç sahiplerine bir yardım da Mamak'tan
İdlip ve Azez'deki ihtiyaç sahiplerine bir yardım da Mamak'tan
İdlip ve Azez'deki ihtiyaç sahiplerine bir yardım da Mamak'tan

Mamak Belediyesi, Hisarcık, Suriye, Mamak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İdlip ve Azez'deki ihtiyaç sahiplerine bir yardım da Mamak'tan - Son Dakika


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