İDO, 2026 Sezonunda Ege'de 10 Farklı Hatla Yolcularıyla Buluşuyor

19.03.2026 13:54
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 2026 sezonunda Ege'deki sefer ağını genişleterek Türkiye kıyılarından Yunan adalarına toplam 10 hatta hizmet vermeye hazırlanıyor. Yeni hatlar ve artırılan sefer kapasitesiyle İDO, yolculara hızlı, konforlu ve keyifli bir deniz yolculuğu deneyimi sunmayı amaçlıyor.

YENİ HATLARLA EGE YOLCULUĞU

Sefer ağı içinde bu yıl ilk defa yapılacak Çeşme–Sakız, Ayvalık–Midilli, Akçay–Midilli, Kuşadası–Patmos ve Kuşadası–Samos (Pythagorion) hatları öne çıkıyor.

İDO'nun genişleyen operasyonu kapsamında geçen yıl başlattığı ve bu yıl da sefer sayıları artarak devam edecek olan Dikili–Midilli, Seferihisar–Samos (Vathy), Bodrum Turgutreis–Leros ve Fethiye–Rodos hatları da geçtiğimiz yıl çok talep gören rotalar olarak yer almaya devam edecek.

Sezonun ilk seferi Ramazan Bayramı Arefesi olan 19 Mart'ta Ayvalık–Midilli hattında başlayacak. Nisan ve Mayıs aylarıyla birlikte tüm planlanan Samos, Leros, Rodos, Midilli, Patmos ve Sakız Adalarına Ege kıyılarından seferler başlayacak.

EGE ADALARINI UZUN VADELİ BÜYÜME ALANI OLARAK GÖRÜYORUZ

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, Ege Adaları seferlerinin şirketin uzun vadeli stratejisindeki yerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ege Adaları operasyonunu, İDO'nun yurt dışı açılımında yalnızca bir ulaşım faaliyeti değil, aynı zamanda stratejik bir büyüme alanı olarak konumlandırıyoruz. 2024 yılında üç gemi ile başlattığımız Ege seferlerinde, ilk sezonumuzda yaklaşık 155 bin yolcu taşıyarak önemli bir başlangıç yaptık. 2025 sezonunda ise filomuzu altı gemiye çıkararak 220 bin yolcuya ulaştık ve kısa sürede güçlü bir talep yapısı ile sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakaladık.

2026 sezonunda ise operasyon ağımızı daha da genişleterek 10 gemi ile 6 farklı adaya, 10 ayrı rotada sefer düzenlemeyi planlıyoruz. Artan talebi daha etkin yönetebilmek, kapasite planlamamızı güçlendirmek ve yolcularımıza seyahatlerini daha öngörülebilir şekilde planlama imkânı sunmak amacıyla 2026 seferlerimizi Ocak ayında satışa açtık.

Yeni eklenen hatlarımızla birlikte Ege Denizi'nde deniz ulaşımını daha erişilebilir, planlı ve konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz."

Dr. Orhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deniz ulaşımı, turizm ekonomisini doğrudan besleyen ve destinasyonlar arasında güçlü bir ekonomik hareketlilik yaratan stratejik bir alan. İDO olarak Ege'de kurduğumuz ulaşım ağıyla yalnızca sefer sayılarımızı artırmıyor, aynı zamanda hizmet kalitesi, yolcu deneyimi, sefer emniyeti ve çevresel sürdürülebilirlik standartlarını da yukarı taşıyoruz. Hedefimiz; Ege Denizi'nde hızlı, konforlu ve emniyetli bir ulaşım ağı oluşturarak bölgesel turizme ivme kazandırmak ve Türkiye ekonomisine kalıcı katkı sağlamaktır."

SAKIZ'DAN RODOS'A UZANAN TATİL ROTALARI

Çeşme'den 25 dakikada ulaşılabilen Sakız, sakız ağaçlarıyla kaplı doğası, taş köyleri ve özgün mimarisiyle Ege'nin karakteristik adalarından biri olarak öne çıkıyor. 15 Mayıs'ta başlayacak Çeşme–Sakız Adası seferleri 31 Ekim'e kadar devam edecek olup, Haziran–Ağustos döneminde her gün seferler yapılacak.

Zeytinliklerle çevrili doğası ve zengin mutfağıyla bilinen Midilli, gastronomi ve kültür odaklı seyahatler için Ege'nin en popüler rotaları arasında yer alıyor. Geçen yıl başlatılan Dikili–Midilli ve bu yıl yeni hat olan Akçay–Midilli 22 Nisan'da, Ayvalık–Midilli ise 19 Mart'ta başlayacak. Midilli seferleri Eylül sonuna kadar devam edecek.

İki farklı limanı ve canlı atmosferiyle dikkat çeken Samos; bağları, yerel lezzetleri ve berrak deniziyle ziyaretçilere keyifli bir ada deneyimi sunuyor. Kuşadası'ndan Samos Vathy ve Pythagorion Limanı seferleri 22 Nisan'da başlayıp Ekim ortasına kadar devam ederken, Seferihisar–Samos ise 1 Mayıs'ta başlıyor ve Eylül sonunda bitiyor.

Tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle öne çıkan Patmos kültür ve keşif odaklı seyahatler için farklı bir alternatif oluştururken, doğal koylarıyla bilinen Leros ve tarihi mirasıyla dikkat çeken Rodos Ege'de deniz yolculuğunun sevilen rotaları arasında yer alıyor. Bu sezon ilk kez düzenlenecek olan Kuşadası–Patmos seferleri 26 Mayıs'ta başlayıp, Eylül sonunda bitecek. Bodrum–Turgutreis Leros ve Fethiye–Rodos seferleri ise Mayıs ortasında başlayıp Eylül sonu itibarıyla sona erecek.

SEYAHATİ KOLAYLAŞTIRAN HİZMETLER

İDO, yolcularına seyahat boyunca daha konforlu ve kesintisiz bir deneyim sunmak amacıyla çeşitli ek hizmetler de sağlıyor. Yolcular; seyahat sağlık sigortası, kapıda vize hizmeti, eSIM internet çözümleri ve araç kiralama seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Tüm seferlere ait detaylar ve bilet satışı, her Yunan adası özelinde kapıda vize koşulları ve tüm ek hizmetlere ido.com.tr adresi üzerinden kolaylıkla erişilebiliyor."

