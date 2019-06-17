Son Dakika Haberleri: İdo'dan Rap Rüzgarı
Son Dakika Güncel Haber

İdo'dan Rap Rüzgarı

1 saat önce

Muhafazakarmodanın nabzının attığı Zeruj Port AVM, 1. Yıl dönümü etkinlikleri ile eğlenceve alışverişi ziyaretçilerine bir arada sunuyor.

İdo'dan Rap Rüzgarı, System.String[]

Kutlamaların son gününde İdoTatlıses fırtınası esti. Yoğun ilginin olduğu konserde Tatlıses,kendi şarkılarının yanı sıra Ezhel ve BenFero'nun şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:22 Kaynak: Bültenler
Ezhel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Psikolog Üstün Dökmen'den ortak yayın değerlendirmesi Tartıştığı kişi tarafından ısırılan gence kuduz aşısı yapıldı Tavsiye üzerine başladıkları çilek üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyorlar Son dakika! Konut satışları Mayıs'ta düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 11:03:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdo'dan Rap Rüzgarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]