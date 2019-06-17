İdo'dan Rap Rüzgarı
1 saat önce
Muhafazakarmodanın nabzının attığı Zeruj Port AVM, 1. Yıl dönümü etkinlikleri ile eğlenceve alışverişi ziyaretçilerine bir arada sunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:22 Kaynak: Bültenler
Kutlamaların son gününde İdoTatlıses fırtınası esti. Yoğun ilginin olduğu konserde Tatlıses,kendi şarkılarının yanı sıra Ezhel ve BenFero'nun şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.
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